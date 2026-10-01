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Aydın Didim açıklarında İHA’nın tespit ettiği bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın Didim açıklarında İHA’nın tespit ettiği bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında İHA’nın tespit ettiği lastik botta bulunan 4’ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik gemisi botu durdurdu, 19 Etiyopya, 14 Somali ve 1 Yemen uyruklu göçmen GÖKSEM’e gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 4'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Didim açıklarındaki hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 19 Etiyopya, 14 Somali, 1 Yemen (4'ü çocuk) olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e (Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi) gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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