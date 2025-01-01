Eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 yaralı
Aydın'dan kalkış yapan bir eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesinde zorunlu olarak sert iniş yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.
1 YARALI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / 3.Sayfa