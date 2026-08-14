Aydın'da cinayet: 4 şüpheli adliyede

Aydın'ın Efeler ilçesinde 27 yaşındaki esnaf Ramazan Kurt'un iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği cinayetin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir telefon dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BYD 219 plakalı otomobille bölgeye gelen 2 kişiden biri, iş yerinde bulunan Ramazan Kurt ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi Kurt göğsünden ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.K. ve Y.K.'nın, E.K.'nın da içerisinde bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Saldırının ardından kaçan M.K., Y.K. ve E.K., yaklaşık 24 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Soruşturmanın devamında azmettirici olduğu iddia edilen A.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çelik yelek giydirilerek polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde adliyeye gönderildi. 4 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılmaları bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı