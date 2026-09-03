Aydın'da Kırmızı Işık İddiası: Baba ve Oğlu Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile 4 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki Işıklı Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İ.S. idaresindeki 35 CJJ 906 plakalı otomobil ile seyir halinde bulunan O.Y. idaresindeki 45 ALY 130 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücüsü İ.S. kazayı yara almadan atlattı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü O.Y. ile 4 yaşındaki oğlu A.E.Y. ise yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan baba ve küçük oğlu, ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve oğlunun yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, otomobil sürücüsü İ.S.'ye alkol testi uygulanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı