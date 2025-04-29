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Aydın'daki Anemon Otel'de Yangın Paniği

Aydın'daki Anemon Otel'de Yangın Paniği
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Anemon Otel'in mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Anemon Otel'in mutfak bölümündeki bacadan çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin mutfak bölümündeki bacada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mutfak personelleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, içerideki kişilerde tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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