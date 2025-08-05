Aydın'da Zirai Alanda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Aydın'ın Konuklu Mahallesi'nde başlayan zirai alan yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Aydın'da zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa