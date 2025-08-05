Aydın'da Zirai Alanda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'da zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - AYDIN