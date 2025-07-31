Aydın'da Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Aksaz Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zirai ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaz Mahallesi'ndeki zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa