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Aydın'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 8 yaralı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, kaza anı otobüsün güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, Söke-Milas kara yolu Gölbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas yolu üzerinde seyir halinde olan U.T. kontrolündeki iş makinesi ile aynı yönde seyir halinde olan S.S. kontrolündeki 35 BAA 137 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iş makinesi operatörü ile otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan iş makinesi operatörü U.T.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise anbean otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde seyreden otobüsün bir anda iş makinesine çarpması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Söke Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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