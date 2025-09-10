Haberler

Aydın'da Yol Kontrol Uygulaması: 43 Araç ve 71 Şahıs Kontrol Edildi

Aydın'da Yol Kontrol Uygulaması: 43 Araç ve 71 Şahıs Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kızılcaköy Mahallesi'nde düzenlediği yol kontrol uygulamasında 43 aracı ve 71 şahsı kontrol etti. Faaliyetlerin vatandaşların huzuru için aralıksız devam edeceği bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yolunda yol kontrol uygulamasında 43 araç ve 71 şahıs kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve Trafik Jandarması ile müşterek olarak, Kızılcaköy Mahallesi'nde yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette,

43 araç, 71 şahıs kontrol edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri çıldırtan sözler

Videoyu izlemeniz gerek! Söyledikleri Fenerbahçelileri çıldırtacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.