Aydın'da Yol Kontrol Uygulaması: 43 Araç ve 71 Şahıs Kontrol Edildi

Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi yolunda yol kontrol uygulamasında 43 araç ve 71 şahıs kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve Trafik Jandarması ile müşterek olarak, Kızılcaköy Mahallesi'nde yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette,

43 araç, 71 şahıs kontrol edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN