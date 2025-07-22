Aydın'da Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda çıkan yangınla bağlantılı olarak gözaltına alınan Y.K., mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zirai alanda çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Beğerli Mahallesi'nde makilik ve zirai alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda motosiklet ile bölgede bulunan şüpheli bir şahıs durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K. isimli şahsın yanında yangın çıkarmaya yarayan malzemeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.K. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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