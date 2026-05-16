Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki Dilara Öz, yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbarla evinde ölü bulundu. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve girilen olayda kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 43 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Dilara Öz'den, yakınları uzun süre haber alamadı. İzmir'de yaşayan abisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, dairenin kapısı önünde ayakkabıların bulunduğunu fark ederek zile bastı. Ancak içeriden herhangi bir yanıt alınamayınca durumdan şüphelenen polis ekipleri, itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 5'inci kattaki daireye pencereden girdi. Eve giren ekipler, Dilara Öz'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
