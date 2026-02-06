Haberler

Söke'de yağmurun yumuşattığı evin duvarı çöktü

Söke'de yağmurun yumuşattığı evin duvarı çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke ilçesinde yoğun yağışlar sonrası yumuşayan toprak nedeniyle bir evin duvarında çatlaklar oluştu. Zamanla büyüyen çatlaklar sonucu evin bir bölümü çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yağışalar dolayısıyla yumuşayan ve çatlaklar oluşan müstakil bir evin duvarın çöktü.

Olay, Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Günay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehdi G.'ye ait müstakil evin duvarlarında, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından çatlaklar oluştu. Zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Bir anda duvarın çökmesi sonucu meydana gelen olayın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Şans eser olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada detaylı inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
Şerafettin Kılıç: Epstein'in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli

İfşa olan skandal sonrası TBMM'ye çağrı yaptı: Sınır dışı edilsin