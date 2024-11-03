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Aydın'da Virajda Motosiklet ve Otomobil Kazası: Bir Yaralı

Aydın'da Virajda Motosiklet ve Otomobil Kazası: Bir Yaralı
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde viraja hızlı giren motosiklet ve otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, bölgedeki kazalar nedeniyle endişe duyulmakta.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde viraja hızlı giren motosiklet ve otomobil, bariyerlere çarptı. Ardı ardına meydana gelen kazada yol kenarındaki tarlaya savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenipazar - Sultanhisar yolunda saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yenipazar istikametinde seyir halinde olan E.T. idaresindeki 09 ALE 088 plakalı motosiklet, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşarak tarlaya savrulan E.T. yaralandı. O esnada aynı istikamette seyreden 16 H 2508 plakalı otomobil de virajı alamayarak bariyerlere savruldu. Ardı ardına meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bariyerlere çarpan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Ardı ardına aynı virajda meydana gelen kaza sonrasında bölge sakinleri, aynı virajda defalarca kazalar yaşandığını ve bariyerlerin sürekli tamiratının yapılmasına rağmen bir türlü sağlam kalamadığı ifade etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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