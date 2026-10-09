Aydın'da uyuşturucudan aranan 2 hükümlü, 10'ar yıl hapisle cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'ın Didim ve Efeler ilçelerinde düzenlenen çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Didim ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde B.Ö.Ö. (35) ile Efeler ilçesinde Ş.K. (32) isimli şahıslar yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı