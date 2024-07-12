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Aydın'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı şüphelisi tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında suçüstü yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı şüphelisi 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde şüpheli bir şahsı takibe alan ekipler N.A. (32) isimli şahsın uyuşturucu madde satışına yönelik değişik tarihlerde çok sayıda şahsa uyuşturucu sattığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan N.A. gözaltına alınırken, şüphelinin uyuşturucu sattığı şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 6 parça halinde toplam 75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A. çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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