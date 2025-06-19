Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir evde yapılan aramalarda 13 gram metamfetamin ve silahlar ele geçirildi. Üç şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bir kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan eve düzenlenen operasyonda üç şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Başaran Mahallesi'nde "Dolandırıcılık" suçundan hakkında infaza yönelik yakalama kararı bulunan B.D. (33) isimli şahsın, S.Ö ve N.Ö. isimli şahısların evinde saklandığı ve bu evde birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 13 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.D. tutuklanırken, S.Ö. ve N.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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