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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yapılan operasyonda şüpheli V.T.'nin iş yerinde, evinde, aracında ve üstünde uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. V.T. gözaltına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şüpheli şahsın iş yerinde, evinde, aracında ve üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, bir süredir takibe aldıkları V.T.'ye yönelik operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsın ikametinde, işyerinde, üstünde ve aracında arama yaptı. Aramalarda; 46 adet parça ecstasy hap, 0,25 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1,95 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş ve 31 bin 985 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Gözaltına alınan V.T. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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