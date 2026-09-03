Haberler

Sultanhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 889 Gram Kokain Ele Geçirildi

Sultanhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 889 Gram Kokain Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 889 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D. isimli şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 889 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler düzenledikleri operasyonda 2 kilo 889 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.D. isimli şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti
Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı

İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt
Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici’den doğum gününde dikkat çeken mesaj

Tutuklanan nişanlısını unutmadı! İrem Derici sessizliğini bozdu
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak

Milyonları üzecek haber! Bu gece tarihi bir zam geliyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti