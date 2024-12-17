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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Esrar ve Diğer Maddeler Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Kilo Esrar ve Diğer Maddeler Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Söke ilçesinde bir bağ evinde yaptığı operasyonda 2 kilo 449 gram esrar, 4,22 gram metamfetamin ve 27 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda şüpheli bir şahsın bağ evinde gömülü halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde bir araçta ve Umurlu Mahallesi'nde T.G. (46) isimli şahsın üstünde, ikametinde ve bağ evinde narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramada toprağa gömülmüş 36 parça halinde 2 kilo 449 gram esrar, 5 parça halinde 4,22 gram metamfetamin, 27 adet ecstasy hap, 4 parça halinde 4,10 gram esrar tohumu ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 18 bin 120 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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