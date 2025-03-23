Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin, üstlerinde, araçlarında, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin deva ettiği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN