Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi yakalayarak, 940 gram kubar esrar ve 105 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla yürütülen planlı ve münferit operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 940 gram kubar esrar, 105 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere ise el konuldu. Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

