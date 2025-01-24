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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı, Kuşadası ve Söke ilçelerinde yapılan jandarma operasyonunda uyuşturucu kullanan 11 şahıs yakalanırken, bazıları üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Koçarlı, Kuşadası ve Söke ilçelerinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı.

Koçarlı, Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda M.B.K, K,Ç, E.Y, Z.G.K, M.K, E.E, M.D, S.K, A.G, M.Ç, F.Ö isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. M.B.K, M.K, S.K isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde (Esrar, Metamfetamin) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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