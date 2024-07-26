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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda metamfetamin, esrar, LSD, kaçak viski ve silahlar bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde S.Ç. (34) isimli şahsın iki mahallede bulunan ikameti ve bağ evine baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 278 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 3 parça LSD emdirilmiş pul, 8 adet 1000 cc'lik kaçak viski, 2 adet 9 mm tabanca ve şarjörü, 2 adet yarı otomatik tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, 4 adet bong aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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