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Aydın'da Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Operasyon

Aydın'da Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Operasyon
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Aydın'ın dört ilçesinde jandarma, uyuşturucu kullandığı tespit edilen şahısları yakaladı. Sultanhisar'da bir şahsın üzerinden uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın'ın dört ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

Karpuzlu, Koçarlı, Kuşadası ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda O.Ç, M.O.T, U.İ.T, N.İ, İ.G, M.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Sultanhisar'da M.A. isimli şüpheli şahsın üzerinden 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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