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Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcılarına Yönelik Operasyon

Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcılarına Yönelik Operasyon
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Aydın'ın Koçarlı, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonda bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın üç ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Koçarlı, Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada E.E., A.K, S.D, P.K, Ş.G, H.Ö, M.E, S.A, isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. M.E isimli şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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