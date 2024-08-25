Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Ü.K., A.S.Y., E.D. ve O.B. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ile birlikte 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN