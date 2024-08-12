Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 8 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 8 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan, Karpuzlu ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda G.G., A.K., B.K., Y.Ç., M.C., O.C., M.E.A. ve B.T. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN