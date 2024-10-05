Aydın'da Uyuşturucu Baskını: 5 Kilo Esrar ve 256 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir eve yapılan baskında 5 kilo kubar esrar ile 256 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde E.K. isimli şüphelinin adresine baskın düzenledi. Şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 bin 210 gram kubar esrar, 256 kök kenevir bitkisi, 480 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN