Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Aydın'da Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Pınar Elmas Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'da Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Pınar Elmas Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas, dördüncü kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar olup olmadığı soruşturulacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas (37) dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas'ı sokakta yerde yatar vaziyette gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bipolar hastası olduğu iddia edilen Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada öğretim görevlisi Elmas'ın evini tespit ederken, öğretim görevlisi kadının dördüncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğünü belirledi. Elmas'ın aşağıya düştüğü sırada anne ve babasının evde uyuduğu, kızlarının aşağıya düştüğünden polisin bilgi vermesi ile haberdar oldukları öğrenildi. Öğretim görevlisi Elmas'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayın intihar olup olmadığı yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yemek kartı ücretleri değişti
img

Ulaşımda yeni dönem resmen başladı
img

Üç çocuğuna tek başına bakan baba aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.