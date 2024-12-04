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Aydın'da Uçurumdan Yuvarlanan Şahıs Sağ Kurtuldu

Aydın'da Uçurumdan Yuvarlanan Şahıs Sağ Kurtuldu
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, arkadaşını arayıp aracının uçurumdan yuvarlandığını bildiren A.Y., yapılan arama çalışmalarının ardından derede bulundu. Kazadan yara almadan kurtulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arkadaşını telefonla arayarak aracı ile uçurumdan yuvarlandığını söyleyip yardım isteyen şahıs, dere yatağında bulundu.

Olay, gece saatlerinde Gündoğan Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli kişi Sarıcıova Mahallesi'ndeki kahvehaneden saat 23.00 sıralarında çıkarak 09 ALA 828 plakalı aracı ile bölgeden ayrıldı. Gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında akrabası C.D.'yi telefonla arayan A.Y., Taşoluk Mahallesi'ni geçtikten sonra Gündoğan Tepesi'nin ilk virajından aşağıya aracı ile uçurumdan yuvarlandığını söyleyerek yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından şahsın beyan ettiği bölgeye giden ekipler A.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. 6 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi, 1 JAK Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 UMKE, AFAD ekibi, 1 itfaiye ve 1 ambulans ile aranan A.Y., Ovacık Mahallesi'nde dere yatağında sabah saatlerinde bulundu. Şahsın kazadan yara almadan kurtulduğu ve kendi imkanları ile bölgeden uzaklaştığının anlaşılması üzerine A.Y., ambulansa alınarak gerekli sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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