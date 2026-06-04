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Trenin çarptığı kadın yaralandı

Trenin çarptığı kadın yaralandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle hemzemin geçitte Gülizar K. isimli kadına Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trenin çarpması ile ağır şekilde yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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