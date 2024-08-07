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Aydın'da traktör kazasında hayatını kaybeden çift dualarla uğurlandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden Bülent Ölmez ve eşi Semra Ölmez, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada çocukları yaralanırken, cenaze namazının ardından çift toprağa verildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Bülent Ölmez (50) ve eşi Semra Ölmez (49), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Uzundere Mahallesi'ne bağlı Köseler mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ölmez, eşi Selma Ölmez, oğlu Mustafa Ölmez ve kızı Beyza Ölmez ile birlikte Başçayır'dan Karatepealtı mevkiinde bulunan incir bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Aile 09 U 4188 plakalı traktör ile bahçe yolunda ilerlediği sırada rampada traktör geri kaçmaya başladı. Bu sırada hakimiyeti kaybolan traktör devrilince Bülent Ölmez (50) ve eşi Semra Ölmez (49) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı traktörde bulunan çiftin çocukları Mustafa Ölmez ile Beyza Ölmez ise yaralandı.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Ölmez çifti, Başçayır Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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