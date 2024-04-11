Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Aydın'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geri manevra yaptığı esnada devrilen traktörün altında kalan sürücü Ramazan Sarı (53) hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Asma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asma mevkiinde Ramazan Sarı (53) kontrolündeki traktör geri manevra yaparken, aniden kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan Sarı'yı, bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 53 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Sarı'nın ailesi yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Sarı Bozdoğan Aydın Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title