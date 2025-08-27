Aydın'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hasan Akçay hayatını kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Akçay için sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kemer Mahallesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kalan sürücü için çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede traktör sürücüsü Hasan Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Akçay'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyollar Arda'ya lakap taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.