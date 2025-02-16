Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor

Aydın'da Trafik Uygulaması: Eksik Evraklı Sürücülere İhlal İşlemi

Aydın'da Trafik Uygulaması: Eksik Evraklı Sürücülere İhlal İşlemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, evrakları eksik olan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Sürücü belgeleri ve araç evrakları kontrol edilirken, alkollü ve kasksız araç kullanan sürücüler ile muayenesiz araçlara da işlem yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri, evrakları eksik olan sürücülere işlem yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, İzmir Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü önünde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araç sürücülerin sürücü belgeleri ve araçların evrakları kontrol edildi. Sürücülere alkol testi yapıldı. Ehliyetsiz araç kullanan 5 sürücü, muayenesiz 4 araca, 11 alkollü sürücüye, kasksız motosiklet kullanan sürücülere ve uygulamadan kaçmaya çalışan bir araca işlem yapıldı. Polisler, uygulamalarını aralıksız sürdürerek trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri tek tek tespit edip haklarında gereken işlemi yapmayı sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

92 yaşındaki kadının bağırsağından çıkanlar doktorları şoke etti
img

Naci Görür'ün uykularını kaçıran sarsıntı! Bir şehri açık açık uyardı
img

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.