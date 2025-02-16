Aydın'da Trafik Uygulaması: Eksik Evraklı Sürücülere İhlal İşlemi

Aydın'ın Efeler ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri, evrakları eksik olan sürücülere işlem yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, İzmir Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü önünde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araç sürücülerin sürücü belgeleri ve araçların evrakları kontrol edildi. Sürücülere alkol testi yapıldı. Ehliyetsiz araç kullanan 5 sürücü, muayenesiz 4 araca, 11 alkollü sürücüye, kasksız motosiklet kullanan sürücülere ve uygulamadan kaçmaya çalışan bir araca işlem yapıldı. Polisler, uygulamalarını aralıksız sürdürerek trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri tek tek tespit edip haklarında gereken işlemi yapmayı sürdürüyor. - AYDIN