Aydın'da trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Söke- Kuşadası yolu İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. H.T. idaresindeki 09 AKV 474 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaşlı kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN