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Aydın'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir seçim otobüsüne arkadan çarpan ticari araç otobüse saplandı ve kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karayolu üzerinde emniyet şeridinde park halinde bulunan bir seçim otobüsüne arkadan çarpan ticari araç otobüse ok gibi saplanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pınardere Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde emniyet şeridinde park halinde bulunan H.B. idaresindeki (26) 31 AHL 210 plakalı seçim otobüsüne N.K.Ö. (50) yönetimindeki 20 AT 062 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Mustafa Yarımca (37) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ticari araç içerisinde bulunan Yarımca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yarımca'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Seçim otobüsü şoförü H.B. ve ticari araç sürücüsü N.K.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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