Aydın'da Trafik Kazası Zanlılarının Yakınları Adliye Önünde Gerginlik Yarattı

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde bir trafik kazası sonrası adliyeye çıkarılan zanlıların yakınları, tehdit ve hakaretlerle adliye önünde gerginlik yarattı. Polis, grup üzerinde kontrol sağlamak için takviye ekip çağırdı ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde bir trafik kazası sonrası sürücüye darp ettiği gerekçesiyle adliyeye çıkarılan zanlıların yakınları, adliye önünde tehdit ve hakaret etmedikleri kimse bırakmadı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında mahkeme heyeti başta olmak üzere herkese tehdit ve küfürler yağdıran gruptan 3 kişi bölgeye sevk edilen takviye kuvvetlerin de yardımı ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da bir trafik kazası sonrası yaşanan darp olayının zanlıları, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde kalabalık bir şekilde toplanan zanlıların yakınları, önce adliye önünde görevini yapan basın mensuplarını tehdit edip olayla ilgili görüntü ve fotoğraf alınmasını istemediklerini belirtip aksine davrananları kendi yöntemleri ile cezalandıracaklarını söylediler.

Daha sonra adliye önünde bağırıp çağırmaya başlayan grubun sakinleştirilip bölgeden uzaklaştırılması amacıyla bölgeye takviye ekip çağırıldı. Polislerin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan kalabalık, başta dava ile ilgili karar veren mahkeme heyeti Cumhuriyet Savcısı olmak üzere önüne gelen herkesi tehdit etti. Ağza alınmayacak ifadeler kullanan gruptaki bazı kişileri polis ekipleri sakinleştirmeye çalışsa da kalabalıktan bazıları mahkeme heyetine ithafen "Al bu kararı" sinkaflı ifadeler kullandı. Gruptakilerden birinin de "Akşam o adamı vuracağım, hadi beni o zaman tutuklayın" diye polislerin arasında bağırması meydanda bulunan herkesi şaşırttı. Tehdit, hakaret ve küfürlerin artması üzerine polisler, kalabalıktan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kalabalığın dağıtılmasının ardından, tutuklanan zanlılar cezaevine teslim edilmek üzere adliyeden çıkartıldı. - AYDIN

