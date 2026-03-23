Söke'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü T.Ç. yaralandı. Olay, Yenicami Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yenicami Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı