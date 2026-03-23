Söke'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenicami Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı