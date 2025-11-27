Aydın'da Trafik Kazası: Kurye Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurye motosikleti ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan kurye 2014 sokak üzerinden caddenin karşısına geçmek isteyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen kurye yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN