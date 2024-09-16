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Aydın'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Kaza Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Nazilli'den Buharkent yönüne seyir halinde bulunan Hüseyin Özdamar idaresindeki 09 PA 524 plakalı otomobil Kuyucak ilçesinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Aydın-Denizli karayolunda seyir halinde iken karşı yönden gelen S.Y. idaresindeki 31 D 3843 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada otomobil hurdaya dönerken şoför mahallinde sıkışan sürücü Özdamar için 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Yapılan müdahalede sürücü Özdamar sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ancak Özdamar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken eşi N. Ö. İse ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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