Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolda yürüyen Bayram Pınarcı, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yazıkent yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Bayram Pınarcı'ya, O.A nin kullandığı seyir halindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Pınarcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araç sürücüsü O.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa