Kafa kafaya çarpışan araçlar çıkan yangında küle döndü

Kafa kafaya çarpışan araçlar çıkan yangında küle döndü
Güncelleme:
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu çıkan yangında araçlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada 2 kişi yaralandı, sağlık durumu stabil.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, çıkan yangında ise araçlar küle döndü.

Kaza, Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. idaresindeki 09 YM 985 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen M.K. idaresindeki 09 Y 2919 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta yangın çıkarken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

