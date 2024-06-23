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Aydın'da trafik kazası: 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü İ.Ş. gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Sitesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.Ş. (28) idaresindeki 09 BH 181 plakalı otomobil sanayi sitesi kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle E.B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlar içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada E.B., S.B., G.B. (3), H.B. (9), M.B., A.B., E.B. ve İ.Ş. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Aydın-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından karayolu trafiğe açıldı. Sürücülerden İ.Ş.'nin yapılan alkol testinde alkollü olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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