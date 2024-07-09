Üye Girişi
Haberler

Aydın'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı yönde ilerleyen bir otomobilin arkadan çarpması sonucu savrularak tarlaya giren araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı yönde ilerleyen bir otomobilin arkadan çarpması sonucu savrularak tarlaya giren araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üçeylül Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen 22 J 31483 plakalı otomobile 20 AHV 13 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 J 31483 plakalı otomobil, yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Tarladaki bir ağaca çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Buharkent Jandarma İtfaiye trafik Aydın Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title