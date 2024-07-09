Aydın'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı yönde ilerleyen bir otomobilin arkadan çarpması sonucu savrularak tarlaya giren araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üçeylül Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen 22 J 31483 plakalı otomobile 20 AHV 13 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 J 31483 plakalı otomobil, yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Tarladaki bir ağaca çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN