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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı. Minibüsün traktöre çarpması sonucu yaşanan kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Denizli-Aydın karayolu Savcıllı Mahallesi'nde saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.Ö. idaresindeki 20 NN 459 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen B.Ç. yönetimindeki 35 BDM 878 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yoldan çıkarken, römork devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan Ulviye Öztürk adlı yolcu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü D.A.Ö. ile traktör sürücüsü B.Ç. ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Ulviye Öztürk'ün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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