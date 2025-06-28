Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Arayan idaresindeki 35 HUR 89 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Süleyman Arayan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan İ.K. isimli şahıs ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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