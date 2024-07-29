Aydın'da trafik jandarması şoförlere bilgilendirme yaptı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde trafik jandarma ekipleri kamyon ve çekici şoförlerini çeşitli konularda uyararak bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından Karpuzlu ilçesinde bir madencilik firması çalışanları ile Kapruzlu-Çine güzergahında taşımacılık yapan 56 kamyon ve çekici şoförüne yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada jandarma ekipleri, yük taşımacılığı yapan araçların uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, takoğraf kullanımı, dinlenme sürelerinin önemi, trafik kazalarına karşı dikkat edilecek hususlar ve temel trafik kuralları konularında bilgilendirme yaparak sürücüleri uyardı. - AYDIN