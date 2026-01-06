Aralık ayında 29 bin 83 araca işlem yapıldı

Aydın'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 29 bin 83 araca işlem yapıldı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için yapılan çalışmalarla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 143 bin 877 araç kontrol edilirken, 29 bin 083 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Aralık ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 333 maddi hasarlı, 384 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 721 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 502 vatandaşımız yaralanmış, 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 357 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 382 sürücü ile 1304 araç trafikten men edilmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN