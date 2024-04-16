Üye Girişi
Haberler

Aydın'da TKP/ML Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde TKP/ML terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmada; Akbük Mahallesi'nde TKP/ML terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan M.M.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Didim Aydın 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title