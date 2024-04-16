Aydın'da TKP/ML Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde TKP/ML terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli çalışmada; Akbük Mahallesi'nde TKP/ML terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan M.M.D. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN